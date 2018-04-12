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Западная коалиция продолжает подготовку к удару по Сирии: Утренние новости Пономаря
12.04.2018 06:39
Западная коалиция продолжает подготовку к удару по Сирии: Утренние новости Пономаря

В четверг утром политический обозреватель Олег Пономарь, традиционно, поделился главными утренними новостями

Весь Фейсбук пищит от одного твита Трампа.
Западная коалиция продолжает подготовку к удару по Сирии. Что еще можно отметить?

Санкций много не бывает:
Новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые операции, связанные с государственным долгом России. Соответствующий законопроект размещен в базе документов Конгресса.
Под ограничения могут попасть соглашения с ценными бумагами, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.
Санкции также могут затронуть Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк, информирует svodka.net.

Токсично:
30 ведущих мировых компаний отказались от участия в Международном московском автомобильном салоне.

Польша долго запрягает в этом вопросе:
Новый отчет о Смоленской катастрофе — самолет Качиньского уничтожили два взрыва.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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