Западная коалиция продолжает подготовку к удару по Сирии: Утренние
новости Пономаря
В четверг утром политический обозреватель Олег Пономарь,
традиционно, поделился главными утренними новостями
Весь Фейсбук пищит от одного твита Трампа.
Западная коалиция продолжает подготовку к удару по Сирии. Что еще
можно отметить?
Санкций много не бывает:
Новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые
операции, связанные с государственным долгом России.
Соответствующий законопроект размещен в базе документов
Конгресса.
Под ограничения могут попасть соглашения с ценными бумагами,
выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния и
Федеральным казначейством.
Санкции также могут затронуть Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк
Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк, информирует
svodka.net.
Токсично:
30 ведущих мировых компаний отказались от участия в Международном
московском автомобильном салоне.
Польша долго запрягает в этом вопросе:
Новый отчет о Смоленской катастрофе — самолет Качиньского
уничтожили два взрыва.
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