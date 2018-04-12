В четверг утром политический обозреватель Олег Пономарь, традиционно, поделился главными утренними новостями

Весь Фейсбук пищит от одного твита Трампа.

Западная коалиция продолжает подготовку к удару по Сирии. Что еще можно отметить?

Санкций много не бывает:

Новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые операции, связанные с государственным долгом России. Соответствующий законопроект размещен в базе документов Конгресса.

Под ограничения могут попасть соглашения с ценными бумагами, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

Санкции также могут затронуть Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк, информирует svodka.net.

Токсично:

30 ведущих мировых компаний отказались от участия в Международном московском автомобильном салоне.

Польша долго запрягает в этом вопросе:

Новый отчет о Смоленской катастрофе — самолет Качиньского уничтожили два взрыва.

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