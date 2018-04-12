Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху избежать любых шагов, которые могли бы увеличить нестабильность в Сирии. Об этом сообщает со ссылкой на издание The Times of Israel.

Премьер Израиля, со своей стороны, сказал, что Израиль будет продолжать противиться усилиям Ирана по наращиванию своего военного присутствия в стране, которую раздирает война.

В телефонном разговоре с Нетаньяху Путин подчеркнул фундаментальную важность уважения суверенитета Сирии, призвал воздерживаться от любых действий, которые могут еще больше дестабилизировать ситуацию в этой стране и создать угрозу для ее безопасности.

Согласно сообщению, телефонный разговор состоялся по инициативе израильского премьер-министра. Он касался “сирийского вопроса ... в том числе в связи с недавними ракетными ударами израильских ВВС по аэродрому Т-4 в Хомсе”.

Как сообщал опубликовано видео выхода первого американского авианосца на Ближний Восток.

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