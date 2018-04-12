Украина и Македония в ближайшее время подпишут соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает со ссылкой на .

"На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе - текст почти готов - и улучшим функционирования нашей ЗСТ (зоны свободной торговли, - ред.). А вообще - у нас один путь в ЕС и . Вместе и работаем", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Климкин 11-12 апреля совершит официальный визит в Македонию. Отмечалось, что в Скопье Климкин встретится с высшим руководством страны и проведет переговоры с македонским коллегой Николой Димитровым

Целью визита является обсуждение подготовки очередного заседания Межправительственной украинско-македонской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества и двустороннего комитета по имплементации Соглашения о свободной торговле между странами.

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