По мнению Комаровского, шаги Супрун «правильные и давно назревшие», но не подкреплены юридически, экономически и информационно. Кроме того, неизвестно, кто возглавит Министерство здравоохранения после проведения парламентских выборов.

«Вдруг придет опять горячий опытный чиновник, который восстановит совковую медицину и будет нам рассказывать, какая она уникальна. Прежде только я очень боюсь», — подчеркнул Комаровский.

По его словам, уже с апреля украинцы должны начинать подписывать декларации со своими врачами, однако, это нереально сделать до парламентских выборов.

«Я попытался сделать это в своем городе Харькове. Знаю доктора, которого уважаю и вижу своим врачом. Но в нынешних списках нет ни его поликлиники, ни его фамилии. То есть в этом я сделать не могу. Почему? Не знаю. Но если так работает система в Харькове, то в маленьких городах — еще хуже, — заметил врач. — Проблемы не только в этом. Не может МЗ и вся система здравоохранения существовать отдельно от страны, она живет по ее законам. Например, вы — пациент, который приходит ко мне с пневмонией. И я говорю — это воспаление легких, его нужно лечить вот этими лекарствами. Но у меня нет денег на эти лекарства, а если есть, то это лекарство в аптеке поддельное. Все говорят правильные вещи, но в стране нет денег на лекарства и хороших врачей, нет действующего закона, строго наказывающего за фальсификацию медицинских препаратов».

Комаровский заметил, что в Украине также многие хотят европейской медицины, ничего не зная о ней: «В европейской медицине немыслимо, чтобы при высокой температуре ребенка врач пришел к вам домой по вызову. Целый врач, да еще и с медсестрой!… Но мы привыкли, что врач к нам приезжает домой. Уникальность профессии врача у нас потеряна».

В то же время, он отметил уникальность украинской медицины с «фуфломицинамы и оксолиновой мазью», которая в корне отличается от мировой, основанной на исследованиях и доказательствах.

«Например, есть протокол оказания амбулаторной помощи в педиатрии. Пришли родители с жалобами. Исходя из характера жалоб следует конкретный протокол обследования и конкретные действия по его результатам. Эти протоколы универсальные и единые для только мира. Все на свете педиатры на высокую температуру ребенка или атопический дерматит реагируют одинаково. Другое дело, медицина стационарная: инфаркт, онкология, когда мы просто вынуждены из-за нашей бедности придумывать местные правила помощи, потому что государство не может выделить средств на такой протокол. В 5% случаев важные локальные протоколы, учитывающие экономические возможности государства, наличие лекарств от местных производителей, и другое. Во всех остальных случаях действия врача в Украине не должны отличаться от действия и назначений врача в другом конце света», — подчеркнул Комаровский.

Он также заметил, что «скорую» можно убрать только после появления в стране «нормальных парамедиков», в то время как сейчас это будет преступлением.

«Должен появиться семейный врач, который знает: если его пациент с температурой или высоким давлением обратится не к нему, а в «скорую», то он не заработает своей части денег», — предложил Комаровский временный вариант.

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