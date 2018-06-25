Самолет Yanair, летевший из Украины в грузинский Батуми, смог совершить посадку только с третьего раза, что встревожило пользователей соцсетей.

Об этом Юлия Саторник пожаловалась на странице сообщества в Facebook "Авиация Украины", передает со ссылкой на .

"Рейс YE215/23JUN/IEVBUS встречала близких... посадка в а/п Батуми с 3-го раза, что есть критично! Предварительно, передняя стойка шасси не выпускалась! Есть видео, фото и ноль комментариев от Yanair (спасибо КВС и экипажу за мягкую посадку в итоге)", - написала женщина.

"Что-то этот год неудачный на полеты", "Год хороший, самолеты старье", "Шарашка", "Ого, мне лететь этим рейсом через две недели", "В UGSB заход сложный с моря в сторону гор, высокая ОСН (под 200м) и уход на 2-й круг за 3км от торца, так что вероятно и не в самолете дело было", "Одни проблемы у них постоянно", "В Батуми очень необычная посадочная полоса, а причиной захода на 2 и 3 круг может быть не только неисправность самолета, а и то, что аэропорт не дал посадку по техническим причинам", - прокомментировали случай в сети.

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