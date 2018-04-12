В случае воздушного боя Россия понесет от Воздушных сил США большой ущерб.

Так, авторы статьи для издания The Drive спрогнозировали возможный вариант боя в воздухе, информирует svodka.net.

Отмечается, что в случае если американский удар заденет позиции российских военных, Россия в ответ атакует позиции противников Асада на востоке Сирии, поддерживаемых США.

«Отправка самолетов для выполнения этой задачи приведет к крупным потерям российских тактических самолетов от американских истребителей, в частности, от F-22 Raptor», — сказано в материале.

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По прогнозам экспертов, Россия скорее только использует крылатые ракеты морского и воздушного базирования.

«Русские уже много лет используют сирийское поле битвы как полигон для своего новейшего оружия, но они использовали его только против мятежников и ИГИЛ, где ставки ниже. Вероятно, они используют более проверенные системы для ответа на атаку США», — предполагают авторы.

О том, что РФ проиграет США в воздухе, говорят и сами россияне.

Так, российский военный обозреватель и аналитик Павел Фельгенгауэр привел в пример боестолкновение между войсками РФ и американской армией в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля.

«Российская тактическая батальонная группа тогда очень крупно получила по зубам от американцев. У россиян тогда не было прикрытия с воздуха, не было системы РЭБ, транспортных самолетов, летающих батарей. А у американцев были. Но если бы все это было у русских — американцам пришлось бы их вырубать и сбивать», – объяснил он.

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