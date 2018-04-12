|Нападающий на школу во Флориде хочет пожертвовать свое наследие семьям погибших
|12.04.2018 06:57
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Николас Круз, застрелил 17 человек в школе Флориды, хочет пожертвовать свое наследие в размере 800 тысяч долларов семьям погибших и выжившим после трагедии. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.
“Он хотел бы, чтобы эти деньги были переданы организации, что, по его мнению, сможет облегчить страдания семей жертв”, — сказала адвокат 19-летнего Круза.
Решение о разрешении передачи средств на благотворительность должна принять судья Элизабет Шеер. Средства Крузу и его брату Захари оставила их приемная мать, которая умерла в прошлом году.
Как сообщал обвиняемый в убийстве 17 человек в средней школе на юге Флориды признал вину.
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