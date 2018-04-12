Сегодня, 10 апреля, в Переяславе-Хмельницком Киевской области похоронят 33-летнего Олега Фесенко. Его тело 8 апреля, на Пасху, нашла на берегу Днепра компания молодых людей.

Лежал близко спасательной станции, в метрах 20 от берега. От 26 ноября прошлого года считался пропавшим безвести. В то утро со своим сыном 12-летним Денисом поплыли на собственной лодке на рыбалку, а после обеда того же дня родные потеряли с ними связь, передает со ссылкой на .

В ходе поисковых работ тело Дениса было найдено в водоеме 2 декабря в прошлом году близко от спасательной станции Переяслав-Хмельницкого.

Отец и сын пошли на рыбалку на Каневское водохранилище. Они отправились на пластиковой семиместной лодке. О том, что не выходят на связь родственники сообщили спасателям. Они прочесывали акваторию Каневского водохранилища. Над водой кружил вертолет, береговую линию люди обходили с биноклями, однако выйти на спасательных лодках не позволяли погодные условия и высокие волны. Надеялись, что в случае какой-то аварии мальчик и мужчина могли выбраться на сушу. Или их или лодку могло прибить к береговой линии.

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