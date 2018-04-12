В исполкоме Жажкова Черкасской области решили, что размещение на
кладбище опасных искусственных цветов, венков на могилах вредит
окружающей среде. Власти Жажкова напомнили о вреде пластика для
окружающей среды Фото: ЕРА Решение было принято в прошлом году, но
СМИ написали об этом 11 апреля."Содержание мест захоронения не
предусматривает размещения экологически опасных искусственных
цветов, венков на могилах в связи с вредом для окружающей
среды", – отмечается в нем.За нарушение постановления
исполкому предусмотрен штраф в размере от 20 до 80
необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 1530 грн).
Предпринимателей будут штрафовать на 850–1700 грн.
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