Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии опубликовало заявление, в котором сообщает, что сомневается в подлинности заявления, которое ранее сделала дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия.

В посольстве считают, что текст заявление составлен так, чтобы «исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром — консулами, журналистами, родственниками», передает Интерфакс.

«С интересом ознакомились с опубликованным на сайте Скотленд-Ярда заявлением якобы от имени Юлии Скрипаль. Если все изложенное в нем — правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация Лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов. Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения. Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром — консулами, журналистами, родственниками», — сообщили в посольстве.

Российские дипломаты также удивлены тем, что заявление Юлии Скрипаль было опубликовано на сайте Скотланд-Ярда.

«Иными словами, опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит безотлагательно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы», — заявили в посольстве.

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