В Азербайджане в среду в 19:00 по местному времени завершилось голосование на внеочередных президентских выборах.

По данным ЦИК, проголосовали 3 млн 959,553 тыс. человек, или 74,5% избирателей.

Отмечается, что в этом году впервые в истории общенациональных выборов в Азербайджане был проведен электронный экзит-полл. По результатам опроса, проведенного французской компанией Opinionway, на выборах лидирует действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев с 86,53% голосов.

Согласно опросу компании, второе место занял Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана» с 3,1 % голосов, за ним следует самовыдвиженец Захид Орудж с 2,92%.

Компания проводила опросы на 118 избирательных участках по всему Азербайджану, кроме Нахичеванской Автономной Республики.

Как сообщалось, о досрочных выборах президента 11 апреля, вместо предусмотренного законодательством 17 октября, Алиев объявил в начале февраля. Лидеры азербайджанской оппозиции опасались, что это было сделано с целью фальсификаций.

Напомним, что на выборах 2013 года Алиев победил с результатом 84,54%. Его соперник Джамиль Гасанли получил 5,53%. Алиев правит в Азербайджане с 2003 года.

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