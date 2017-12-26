В результате ДТП в индийском городе Матхура 25 декабря погибло два человека, в том числе гражданка Украины. Об этом сообщает издание Times of India.

Автомобиль потерял управление и врезался в отбойник на автостраде. В местной полиции считают, что водитель мог уснуть за рулем, информирует news.eizvestia.com.

33-летний водитель погиб на месте. По дороге в больницу умерла 20-летняя украинка Богдана Кобалова. Еще двух женщин госпитализировали с травмами, в том числе 20-летнюю украинку Марию Игнатенко.

Полиция связалась с посольством Украины в Индии и сообщила об аварии.

Читайте: В Индии полицейский из автомата расстрелял коллег

Сводка.нет - Новости Украины и Мира