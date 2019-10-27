В Палате представителей Конгресса США – слушания показаний чиновника Госдепартамента Филиппа Рикера.

Филип Рикер является исполняющим обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Госдепа США. Ожидается, что Рикер будет свидетельствовать перед комитетами по иностранным делам, разведки и наблюдения.

Показания Рикера были перенесены на этой неделе в связи с памятными мероприятиями, посвященными смерти председателя специального комитета Палаты представителей по надзору Элайджи Каммингса.

Ранее Конгресс вызвал для дачи показаний по делу об импичменте чиновников Белого дома и Госдепа. В частности, для дачи показаний были вызваны Рассел Воут, Майкл Даффи и Ульрих Брехбуль.

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