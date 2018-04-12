Многие сторонники «русского мира» довольно быстро разочаровались в «ДНР«-«ЛНР» и уезжают с оккупированного Донбасса на заработки в Россию.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил журналист Андрей Дихтяренко, информирует svodka.net.

По его словам, в маленьких шахтерских поселках и городках, где вообще нет никакой работы и перспектив, обстановка крайне сложная.

«Лучшая социально-экономическая ситуация, на мой взгляд, сейчас в Донецке, на втором месте — Луганск, а потом уже все остальные. В принципе, так было и раньше. Много проблем с тем, что очень мало работы. Трудоспособные люди постоянно уезжают, остаются старики, те, кто уже не может изменить свою жизнь. Люди, которые поддерживали Украину, переезжали и продолжают переезжать в Украину», — отметил Дихтяренко.

Вместе с тем, он уточнил, что есть люди, независимо от идеологического настроя, которые надеются, что на Донбассе будет нормальная жизнь. И держит на оккупированных территориях их не только надежда.

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«Очень часто не могут выехать те, у кого там родственники. Например, твоя мать — инвалид, и ты знаешь, что без тебя она не проживет. Тогда, даже будучи украинским националистом, ты все равно останешься в Донецке. Есть также люди, которые считают, что у них ничего не получится в России или в Украине, а там у них есть хотя что-то, например, недвижимость», — подытожил журналист.

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