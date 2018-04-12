Дочь бывшего сотрудника ГРУ Юлия Скрипаль не желает общаться с сотрудниками консульской службы посольства .

Она отказалась от консульской помощи, передает со ссылкой на .

"Ранее мы передали Юлии предложение российского посольства предоставить консульскую помощь. Она свободна в своем решении принимать ее. На данный момент, как мы поняли, она решила этого не делать", - заявил сотрудник Великобритании.

Юлию Скрипаль выписали из окружной больницы в Солсбери. СМИ сообщили, что ее перевезли в госпиталь одной из британских военных баз.

33-летняя Юлия Скрипаль и ее 66-летний отец Сергей Скрипаль были найдены в центре города Солсбери больше пяти недель назад. Получили отравления нервно-паралитического газа типа "Новичок". СМИ сообщали, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь получил предложение сменить имена и переехать в , чтобы избежать новых покушений от россиян. Нервно-паралитический агент "Новичок" нанесли на дверную ручку в доме бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

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