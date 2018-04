При переходе по специальной ссылке пользователь Facebook увидит, использовал ли он приложение, благодаря которому данные из соцсети попали сторонним компаниям. Facebook оказался в центре скандала из-за утечки данных пользователей Фото: ЕРА При переходе по специальной ссылке пользователь увидит, использовал ли он приложение, благодаря которому данные из соцсети попали сторонним компаниям.Например, сообщение может быть следующим: Скриншот: facebook.com "Основываясь на наших доступных записях, ни вы, ни ваши друзья не входили в (приложение. – ). "This is Your Digital Life". В результате не похоже, что приложение передало вашу информацию в Facebook компании Cambridge Analytica", – говорится в сообщении.Газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook. Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали данные 87 млн человек.Cambridge Analytica распространила заявление, что получила информацию только о 30 млн юзеров.Цукерберг пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей.В Конгрессе США проверяют информацию о том, что данные пользователей Facebook накануне выборов 2016 года могли попасть в распоряжение российского "Агентства интернет-исследований" – "фабрики троллей". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



