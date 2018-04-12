|Facebook предлагает пользователям самостоятельно проверить, произошла ли утечка их данных
|12.04.2018 07:15
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Скриншот: facebook.com
"Основываясь на наших доступных записях, ни вы, ни ваши друзья не входили в (приложение. – ). "This is Your Digital Life". В результате не похоже, что приложение передало вашу информацию в Facebook компании Cambridge Analytica", – говорится в сообщении.Газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook. Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали данные 87 млн человек.Cambridge Analytica распространила заявление, что получила информацию только о 30 млн юзеров.Цукерберг пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей.В Конгрессе США проверяют информацию о том, что данные пользователей Facebook накануне выборов 2016 года могли попасть в распоряжение российского "Агентства интернет-исследований" – "фабрики троллей".
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