Госсекретарь США Майк Помпео в своей речи расскажет о том, как изменятся отношения Российской Федерации и США

svodka.net/

СМИ, ссылаясь на полученные заметки Майка Помпео, сообщили о том, что в своей речи, которую госсекретарь произнесет перед Сенатом, заявит о то, что эпоха мягкой политики по отношению к РФ, осталась позади. В сообщении говорится о том, что представитель Соединенных Штатов скажет о том, что его страна будет наказывать РФ за её агрессивность. Он подчеркнет, что власть Дональда Трампа сейчас считает Россию опасностью. Вместе с тем, в СМИ отметили, что в своей речи он напомнит о том, что дипотношения Вашингтона и Москвы, хотя и непростые, но должны все же продолжаться. Так, госсекретарь Майк Помпео акцентирует внимание на том, что не является военным сторонником. Он считает, что война всегда является последним средством. , информирует svodka.net.

Напомним, последние новости мира пестрят сообщениями о грядущем «судном дне». Использование химического оружия в Сирии, которое последовало после отравления экс-шпиона Скрипаля в Великобритании, а также грозные заявления главы Белого дома Дональда Трампа заставили говорить о шаткости мира.

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