Об этом сообщают в социальных сетях.

«Какие торговые точки в «ДНР» преобладают? Похоронные бюро, парикмахерские, алкомаркеты, бары-наливайки, рестораны, обменные пункты, продуктовые магазинчики, аптеки, комиссионки и секонхенды. Из всех вышеперечисленных хорошо выживают алкомаркеты, кабаки и аптеки, ломбарды и обменники», — сказано в сообщении.

Отмечается, что большая часть торговых площадей в центре и на окраинах Донецка с вывесками «Сдам в аренду» или закрыта.

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