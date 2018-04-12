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Стало известно, какому бизнесу лучше всего живется на оккупированном Донбассе
12.04.2018 07:23
Стало известно, какому бизнесу лучше только живется на оккупированном Донбассе На сегодняшний день на оккупированной территории Донбасса бизнес оказался в непростых условиях, процветают только похоронные бюро и бары.

Об этом сообщают в социальных сетях.

«Какие торговые точки в «ДНР» преобладают? Похоронные бюро, парикмахерские, алкомаркеты, бары-наливайки, рестораны, обменные пункты, продуктовые магазинчики, аптеки, комиссионки и секонхенды. Из всех вышеперечисленных хорошо выживают алкомаркеты, кабаки и аптеки, ломбарды и обменники», — сказано в сообщении.

Отмечается, что большая часть торговых площадей в центре и на окраинах Донецка с вывесками «Сдам в аренду» или закрыта.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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