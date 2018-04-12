В исполкоме Жашкова Черкасской области решили, что размещение на кладбище опасных искусственных цветов, венков на могилах вредит окружающей среде. Власти Жашкова напомнили о вреде пластика для окружающей среды Фото: ЕРА Решение было принято в прошлом году, но СМИ написали об этом 11 апреля."Содержание мест захоронения не предусматривает размещения экологически опасных искусственных цветов, венков на могилах в связи с вредом для окружающей среды", – отмечается в нем.За нарушение постановления исполкому предусмотрен штраф в размере от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 1530 грн). Предпринимателей будут штрафовать на 850–1700 грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки окружающей жашкова венков цветов этом Теги: происшествия