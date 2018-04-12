Исполнительный комитет Жажкова в Черкасской области запретил приносить на кладбище искусственные цветы и венки. Об этом сообщает местное издание procherk.info.

Решение было принято в прошлом году, но СМИ написали об этом 11 апреля.

"Содержание мест захоронения не предусматривает размещения экологически опасных искусственных цветов, венков на могилах в связи с вредом для окружающей среды", – отмечается в нем.

За нарушение постановления исполкому предусмотрен штраф в размере от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 1530 грн). Предпринимателей будут штрафовать на 850–1700 грн.

В Днепре также чиновники вместе с полицией вышли на рейды в поисках стихийных мест продажи пластиковых цветов, которые накануне поминальных дней заполонили город.

Об этом сообщает ТСН.

"Все эти товары изготавливаются подпольно, не имеют никаких сертификатов, непонятно, чем красятся, вероятно, они токсичны. Поэтому сейчас мы проводим такие рейды", - пояснил начальник городской инспекции по благоустройству Руслан холод.

На нарушителей составляют протоколы. Продавцам-нелегалам грозит штраф от 300 до 1500 гривен.

Работники местного кладбища напоминают, что в почве пластик не разлагается столетиями, следовательно чаще только букеты просто сжигают, отравляя окружающую среду.

Вместо пластиковых жителям Днепра советуют купить живые цветы.

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