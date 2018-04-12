Премьер Турции Бинали Йылдырым в среду, 11 апреля, потребовал от президентов России и США прекратить «уличную потасовку» из-за Сирии.

«Они ведут себя как уличные бузотеры, однако кому придется за это платить? Мирному населению», – цитирует главу правительства агентство Anadolu.

«Что они делают? Угрожают друг другу, размещая посты в Twitter», – подчеркнул политик.

Бинали Йылдырым предупредил, что «сейчас не время для соперничества». Необходимо «залечить региональные раны и сплотиться», добавил он. По его словам, в настоящий момент пять постоянных членов Совбеза ООН, включая Россию и США, «несут куда большую ответственность» перед мировым сообществом, чем ранее, и должны это осознавать.

Напомним, в первом твите за 11 апреля Трамп написал: «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят – хорошие, новые и «умные».

Твит Трампа появился после слов посла России в Ливане Александра Засыпкина, который заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать американские ракеты, которые могут быть запущены по Сирии США, а также открывать ответный огонь.

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