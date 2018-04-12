Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в четверг утром выросли в цене до 72,12 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,08%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 67,01 доллара за баррель, прибавив 0,28%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.

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