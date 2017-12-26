Шевченковский районный суд Киева не учел степень тяжести преступления и роль, которую играл в убийстве журналиста Вячеслава Веремия обвиняемый Юрий Крысин. Такое мнение высказал прокурор Генпрокуратуры Алексей Донской. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Донской считает, что Крысин препятствовал следствию Скриншот: Генеральна прокуратура України / YouTube "Мы считаем, что решение суда является незаконным и неоправданным. Суд признал Крысина виновным, то есть признал его вину в данном преступлении. Но не были учтены обстоятельства, которые суд должен был учитывать при назначении наказания. А именно: тяжесть преступления, роль лица в его совершении и, собственно, данные об этом лице", – сказал прокурор.Он напомнил, что Крысин в 2010 году уже был осужден условно.Кроме того, по данным следствия, он нарушал условия домашнего ареста, в частности, давал указания подельникам относительно перепрятывания оружия."Фактически имело место препятствование уголовному производству, тогда как в приговоре написано, что лицо содействовало следствию", – отметил Донской.При этом, по его словам, переквалификация обвинения на статью об убийстве невозможна, поскольку еще в 2014 году уголовное производство по этой статье было закрыто, а сроки обжалования постановления о закрытии давно прошли.ВИДЕО Видео: Генеральна прокуратура України / YouTube Журналист газеты "Вести" Веремий был убит во время Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Такси с журналистом остановили титушки, вытащили пассажиров и стали бить их металлическими палками.Веремия избивали трое мужчин, один из них, по мнению следователей, – Крысин. Когда корреспондент вырвался и попытался убежать, в него выстрелили (следствие считает, что это сделал житель Горловки Джалал Алиев, он в розыске). Журналист скончался в больнице от потери крови и полученных травм.Согласно данным следствия, в уголовном мире у Крысина кличка Шкаф, он больше 10 лет живет в Киеве и координирует титушек. Крысин фигурирует и в других уголовных производствах, в том числе о разбойном нападении на одну из столичных АЗС в мае 2016 года.22 декабря суд признал Крысина виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет условно с испытательным сроком два года по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия). Прокуратура планирует подать апелляцию на решение суда и добиваться для него реального лишения свободы сроком на шесть лет.25 декабря в Киеве прошла акция протеста, участники которой требовали ужесточения наказания для Крысина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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