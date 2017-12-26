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Прокурор ГПУ Донской назвал приговор по делу об убийстве Веремия незаконным и неоправданным
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26.12.2017 18:46
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Шевченковский районный суд Киева не учел степень тяжести
преступления и роль, которую играл в убийстве журналиста Вячеслава
Веремия обвиняемый Юрий Крысин. Такое мнение высказал прокурор
Генпрокуратуры Алексей Донской. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке | Донской считает, что Крысин препятствовал
следствию Скриншот: Генеральна прокуратура України / YouTube "Мы
считаем, что решение суда является незаконным и неоправданным. Суд
признал Крысина виновным, то есть признал его вину в данном
преступлении. Но не были учтены обстоятельства, которые суд должен
был учитывать при назначении наказания. А именно: тяжесть
преступления, роль лица в его совершении
и, собственно, данные об этом лице", – сказал прокурор.Он
напомнил, что Крысин в 2010 году уже был осужден условно.Кроме
того, по данным следствия, он нарушал условия домашнего ареста, в
частности, давал указания подельникам относительно перепрятывания
оружия."Фактически имело место препятствование уголовному
производству, тогда как в приговоре написано, что лицо
содействовало следствию", – отметил Донской.При этом, по его
словам, переквалификация обвинения на статью об убийстве
невозможна, поскольку еще в 2014 году уголовное производство по
этой статье было закрыто, а сроки обжалования постановления о
закрытии давно прошли.ВИДЕОВидео: Генеральна прокуратура України /
YouTube Журналист газеты "Вести" Веремий был убит во время
Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014
года в центре Киева. Такси с журналистом остановили титушки,
вытащили пассажиров и стали бить их металлическими палками.Веремия
избивали трое мужчин, один из них, по мнению
следователей, – Крысин. Когда корреспондент вырвался и
попытался убежать, в него выстрелили (следствие считает, что это
сделал житель Горловки Джалал Алиев, он в розыске). Журналист
скончался в больнице от потери крови и полученных травм.Согласно
данным следствия, в уголовном мире у Крысина кличка Шкаф, он больше
10 лет живет в Киеве и координирует
титушек. Крысин фигурирует и в других уголовных
производствах, в том числе о разбойном нападении на одну из
столичных АЗС в мае 2016 года.22 декабря суд признал Крысина
виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет условно с
испытательным сроком два года по ч. 4 ст. 296 Уголовного
кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение
общественного порядка, которое сопровождается особой дерзостью или
исключительным цинизмом, совершенное группой лиц с применением
огнестрельного или холодного
оружия). Прокуратура планирует подать апелляцию на
решение суда и добиваться для него реального лишения свободы
сроком на шесть лет.25 декабря в Киеве прошла акция протеста,
участники которой требовали ужесточения наказания для Крысина.
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