Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала распоряжение британским подводным лодкам перемещаться в диапазоне ракетного удара от Сирии.

Об этом сообщает телеканал новостей «112-Украина» со ссылкой на The Telegraph, информирует svodka.net.

«Тереза Мэй приказала британским подводным лодкам перемещаться в ракетном диапазоне Сирии и быть в военный готовности к ударам по режиму Асада, которые могут начаться уже в четверг вечером», — говорится в сообщении.

Более решительные действия со стороны Мэй связаны с тем, что, по её словам, США, Франция и Великобритания почти достигли четкой картины того, кто несет ответственность за химическую атаку в Думе.

«Все указывает на то, что ответственность несет сирийский режим. Использование химического оружия в течение долгого времени неопровержимо», — сказала она.

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Ранее сообщалось, что Тереза Мэй готова присоединиться к военным действиям против режима президента Башара Асада в Сирии без предварительного одобрения парламента.

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