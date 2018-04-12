Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил в ответ на новые санкции США запретить американские товары. Он считает, что все действия должны быть хорошо продуманными, но не наносить вред самим россиянам.

«На нашем рынке довольно много продуктов с США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляют на наш рынок и производятся американским бизнесом», — ответил он на вопрос о мерах, которые может принять Россия в ответ на санкции США, пишет BBC.

По мнению Медведева, РФ берут «все жестче и жестче» в финансово-экономическое кольцо.

«Попытки давления, включая неприкрытое использование любых санкционных законов под надуманными предлогами, не только не уменьшаются, но увеличиваются», — рассказал он.

Глава российского правительства добавил, что РФ не исключает возможности обращения за защитой к торговым институтам в ответ на попытки «наказать русских» и «использование неконкурентных способов борьбы за экономические рынки».

Окончательное решение относительно ответа России на санкции США примет президент Владимир Путин.

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