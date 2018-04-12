Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что 29-летний мужчина был осужден на 13 лет лишения свободы за кражу и убийство ножом знакомого. В качестве поощрения Козелу перевели в центр реабилитации, где менее строгие условия пребывания, спустя полгода после чего тот сбежал. На момент побега он отбыл уже девять из 13-ти присужденных лет.

На данный момент руководство колонии в отъезде, дежурный и полиция пока не рассказывают, как именно арестант сбежал. По факту его побега расследуют уголовное дело. После поимки Козелы к его оставшемуся сроку добавят пять лет заключения.

Напомним, что мужчина имеет татуировка «САНЯ» на пальцах левой руки, смерть с косой на предплечье, шрам под правым глазом, и может быть опасным для окружающих.

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