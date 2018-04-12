Россия привела в готовность войска ПВО, разведки и ударные силы из-за угрозы ракетного удара США по Сирии. Об этом заявил глава комитета госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов, передает со ссылкой на Эхо Москвы.

"Войска ПВО, разведки и ударные силы приведены в готовность в связи с возможным ракетным ударом США по Сирии", - цитирует Шаманова издание.

Между тем указано, что знаток Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев усомнился в том, что российские средства ПВО в Сирии могут противостоять массированной ракетной атаке со стороны США.

Тем временем спутники зафиксировали вывод российских кораблей с базы Тартус.

Напомним, ВВС ранее сообщало, что премьер Великобритании Тереза Мэй готова санкционировать участие Лондона в ударе по Сирии без согласия парламента. Источники издания отмечали, что Мэй не хочет просить президента США Дональда Трампа отложить планы для консультаций с парламентом в Вестминстере.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира