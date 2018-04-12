Хотелось бы сказать, что новый срок Путина будет последним. Это тоже вероятно. Можем только гадать на кофейной гуще.

Об этом в интервью рассказал политолог Дмитрий Разумков,передает со ссылкой на .

"Кто-то говорит, что он попытается создать образ миротворца. Но не потому, что взялся за голову, просто ресурсы заканчиваются. Должно быть не только перманентное санкционное давление, но и возможность для ухода, введение миротворцев - должна оставаться. Для самой России ничего не изменится. Выдерживать формат сильной руки. Нужны внешние победы. А это Украина и Сирия. Никто не мог спрогнозировать, что Путин нападет на Украину. Его политика непредсказуема", - пояснил знаток.

Любой развал влечет за собой деструктив.

"Теоретически это может дать нам возможность вернуть Крым. Но могут начаться локальные конфликты. В той же Чечне. Они не добавляют позитива ни в политическом, ни в экономическом плане. Развал такой большой страны будет землетрясением, которое повлияет и на Европу, и на Америку. Они потеряют существенного геополитического противника. Но вопрос в том, здесь больше позитива или негатива", - добавил он.

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