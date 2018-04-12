Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Россия причастна к химической атаке в Сирии, поскольку поддерживает президента Башара Асада.

«Мы считаем, что русские зарекомендовали себя в роли злодея. Мы надеемся, что это изменится», — сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс., отвечая на вопрос, считают ли американские власти Россию «врагом».

«России необходимо сыграть роль в определении этого», — добавила Сандерс.

Ранее 12 апреля кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что власть президента США Дональда Трампа считает Россию «опасностью для страны», и время мягкой политики США в отношении Москвы прошло.

11 апреля Сандерс рассказала, что, по мнению Трампа, Россия причастна к химической атаке в Сирии, поскольку поддерживает президента Башара Асада и «не смогла гарантировать уничтожение Дамаском запасов химического оружия».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира