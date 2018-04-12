Отмечается, что экипажи субмарин находятся в военный готовности и ждут приказа на обстрел территории САР, который, вероятно, может поступить из Лондона в четверг, 12 апреля. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Также сообщается, что Мэй вернула министров с пасхальных каникул, и созвала экстренное заседание кабмина, на котором будет обсуждаться вопрос о возможном нанесении удара по Сирии.

Кроме того, Мэй готова поддержать военные действия против правительства Сирии без одобрения со стороны британского парламента.

«Мэй готова присоединиться к военным действиям против режима Башара Асада в Сирии, не стремясь сначала получить одобрение парламента», — отмечает ВВС.

Считает, что соответствующие меры в связи с сообщениями о химической атаке в сирийском городе Дума должны быть приняты в «срочном порядке», что должно предотвратить возможные будущие химические атаки в Сирии.

Со своей стороны руководитель оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал провести в парламенте Великобритании голосования для определения дальнейших действий Лондона в отношении Сирии. Он заявил, что «мнение членов парламента всегда должно учитываться, когда дело доходит до военных действий».

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира