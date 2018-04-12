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Помпео заявит в Сенате США, что эра мягкой политики в отношении России завершена
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12.04.2018 07:47
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Майк Помпео, экс-глава ЦРУ, которого президент США предложил
назначить госсекретарем, в ходе выступления перед членами Сената
Соединенных Штатов раскритикует Россию за агрессивное поведение,
сообщило агентство Associated Press. Помпео подчеркнет важность
сохранения за США лидирующей роли в мире Фото: EPA Он пообещает
продвигать демократию и защиту прав
человека.Помпео раскритикует Россию за ее агрессивное
поведение и подчеркнет, что администрация президента США
Дональда Трампа рассматривает РФ в качестве опасности для страны.
Он также отметит, что дипломатические усилия, хотя и являются
сложными, должны продолжаться.Кандидат на должность госсекретаря
подчеркнет важность сохранения за США лидирующей роли в мире.Бывший
военный отметит, что "не много людей боятся войны больше, чем те,
кто служил". Он заявит, что "война – это всегда последнее
средство".13 марта Трамп объявил об увольнении Рекса
Тиллерсона с поста госсекретаря и назначении на его место Помпео.
Кандидатуру экс-главы ЦРУ сначала должен утвердить Сенат США.
В четверг, 12 апреля, Помпео выступит перед членами комитета
по международным отношениям.
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