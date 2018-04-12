Майк Помпео, экс-глава ЦРУ, которого президент США предложил назначить госсекретарем, в ходе выступления перед членами Сената Соединенных Штатов раскритикует Россию за агрессивное поведение, сообщило агентство Associated Press. Помпео подчеркнет важность сохранения за США лидирующей роли в мире Фото: EPA Он пообещает продвигать демократию и защиту прав человека.Помпео раскритикует Россию за ее агрессивное поведение и подчеркнет, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает РФ в качестве опасности для страны. Он также отметит, что дипломатические усилия, хотя и являются сложными, должны продолжаться.Кандидат на должность госсекретаря подчеркнет важность сохранения за США лидирующей роли в мире.Бывший военный отметит, что "не много людей боятся войны больше, чем те, кто служил". Он заявит, что "война – это всегда последнее средство".13 марта Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и назначении на его место Помпео. Кандидатуру экс-главы ЦРУ сначала должен утвердить Сенат США. В четверг, 12 апреля, Помпео выступит перед членами комитета по международным отношениям. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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