|Справка ГСЧС в сутки: 2 366 вызовов, спасены жизни 6 человек
|12.04.2018 07:50
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За последние сутки подразделения ГСЧС осуществили 2366 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций. Об этом сообщает со ссылкой на оперативную справку ГСЧС Украины в сутки.
“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 2 тыс. 366 выездов. В результате принятых мер спасено 6 человек, 122 здания и 5 ед. автотракторной техники”, — указано в сообщении спасателей.
Как сообщал за минувшие сутки спасатели совершили 2 305 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.
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