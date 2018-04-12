Сокращать количество субсидиантов будут постепенно и при участии социальных инспекторов

По расчетам выплата субсидий рассчитана на оплату коммунальных услуг за 10% украинских семей, а сегодня таких получателей уже 60%. Это говорит о том, что количество домохозяйств будут уменьшать. Данный процесс не зависит от того, кто будет у власти, информирует svodka.net.

Тем не менее, в следующем году количество субсидиантов резко не сократят, это будет происходить постепенно. Об этом рассказал Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, сообщает Gazeta.

Чтобы изменить количество получателей помощи власти предлагают ввести социальных инспекторов, которые будут испытывать правомерность получения помощи по оплате коммунальных услуг.

Эксперт не исключает возможности получения взяток, лишения помощи тех, кто в ней нуждается и других злоупотреблений. Одновременно с этим в их обязанности будет входить отслеживание тех субсидиантов, которые получили помощь и скрыли реальные доходы. Также Александр Охрименко считает, что такие инспекторы будут иметь план, скольких получателей нужно лишить помощи.

Читайте: Минэкономразвития: Ежегодно тарифы на коммуналку будут дорожать минимум на 10%

Чтобы избежать всех этих злоупотреблений во время проверок социальными инспекторами необходимо заменить субсидии в привычном для украинцев формате на адресную помощь. Такая практика, по мнению эксперта, работает и отлично себя зарекомендовала в США, Японии, Южной Корее и в Европе. Кроме того, Охрименко сказал, что в следующем году ждать монетизации субсидий не стоит, так как правительство этого не хочет. В этом случае придется реальные деньги платить реальным людям из бюджета.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира