|Обнародованы ранее засекреченные документы, которые рассказывают о службе Юрия Гагарина (фото)
|12.04.2018 07:55
|
По данным ведомства, опубликованные документы «рассказывают об офицерской службе первого космонавта полковника Юрия Алексеевича Гагарина.
В документах запечатлена вся карьера Гагарина, начиная с момента присвоения ему звания «лейтенант» после окончания 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К.Е. Ворошилова в октябре 1957 года. Также среди опубликованных документов служебная характеристика на Гагарина за время его пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР, приказы о присвоении ему офицерских званий.
Опубликована и учетно-послужная карта Гагарина, в которых в хронологическом порядке указаны места службы и занимаемые должности. Обнародованы также план правительственных командировок космонавта, вырезками из газет на английском языке.
КСТАТИ
Что стало причиной гибели Юрия Гагарина?
Самолет УТИ МиГ-15, пилотируемый Юрием Гагариным и инструктором Владимиром Серегиным, разбился 27 марта 1968 года в районе деревни Новоселово Владимирской области. Оба летчика погибли. Обстоятельства трагедии сразу засекретили. О гибели Гагарина и Серегина общественность узнала лишь через два дня — 29 марта.
Расследованием трагедии занималась специальная правительственная комиссия. Была проведена уникальная, тщательная работа. Задействованы сотни профессионалов. Что говорить — лес под Киржачом вокруг воронки, оставшейся после падения УТИ МиГ-15, вытоптали в радиусе 3 километров! Обследованы мельчайшие обломки самолета! И… выводы комиссии засекретили.
Источник