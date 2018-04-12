По данным ведомства, опубликованные документы «рассказывают об офицерской службе первого космонавта полковника Юрия Алексеевича Гагарина.

В документах запечатлена вся карьера Гагарина, начиная с момента присвоения ему звания «лейтенант» после окончания 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К.Е. Ворошилова в октябре 1957 года. Также среди опубликованных документов служебная характеристика на Гагарина за время его пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР, приказы о присвоении ему офицерских званий.

Опубликована и учетно-послужная карта Гагарина, в которых в хронологическом порядке указаны места службы и занимаемые должности. Обнародованы также план правительственных командировок космонавта, вырезками из газет на английском языке.

КСТАТИ

Что стало причиной гибели Юрия Гагарина?

Самолет УТИ МиГ-15, пилотируемый Юрием Гагариным и инструктором Владимиром Серегиным, разбился 27 марта 1968 года в районе деревни Новоселово Владимирской области. Оба летчика погибли. Обстоятельства трагедии сразу засекретили. О гибели Гагарина и Серегина общественность узнала лишь через два дня — 29 марта.

Расследованием трагедии занималась специальная правительственная комиссия. Была проведена уникальная, тщательная работа. Задействованы сотни профессионалов. Что говорить — лес под Киржачом вокруг воронки, оставшейся после падения УТИ МиГ-15, вытоптали в радиусе 3 километров! Обследованы мельчайшие обломки самолета! И… выводы комиссии засекретили.

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