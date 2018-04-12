По расчетам субсидии должны получать не более 10% украинских семей. На сегодня их уже 60. Поэтому количество субсидиантов будут уменьшать независимо от того, кто будет у власти. В следующем году их существенно не сократят. Это будет происходить постепенно, Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра,передает со ссылкой на .

Чтобы урегулировать вопрос количества субсидий, власти предлагают ввести социальных инспекторов.

"Уверен, что поддержат такую ​​инициативу. Конечно будут взятки и злоупотребления. Не исключаю случаев, когда инспекторы будут отбирать субсидию у людей, которые действительно в ней нуждаются. В то же время они будут отслеживать тех, кто оформил субсидию и скрыл реальные доходы. Подозреваю, что инспекторы будут иметь план, сколько семей нужно лишить помощи", - говорит знаток.

Субсидии необходимо заменить адресной социальной помощью. Такая практика успешно работает в , Европе, Японии, Южной Кореи.

"Монетизации субсидий в следующем году ждать не стоит. Правительство этого не хочет. Тогда придется из госбюджета перечислять реальные деньги физическим лицам. На сегодня предложили субсидии в размере выплат на содержание домов. Это около 100-150 гривен. Для начисления денег необходимо будет открыть специальную карточку. Думаю, что часть украинцев просто не будут оформлять помощь", - сказал Охрименко.

В Украине субсидии на оплату ЖКУ получают 6,44 млн домохозяйств. По сравнению с февралем 2017 года средний размер финпомощи в феврале 2018 года снизился на 36% - 1005,2 грн. За январь-февраль 2018 года за помощью обратились 396 тыс. семей. Это в два раза меньше, чем в начале прошлого года.

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