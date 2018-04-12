Только «Заря-Машпроект» продала газовые турбины для боевых кораблей ВМС на 200 миллионов. Об этом заявил генеральный директор «Укроборонпрома» Павел Букин в интервью международному изданию Defence world .

— Считаем перспективными направлениями в ВТС с Индией, прежде только, оказание услуг авиаремонта и модернизации парка самолетов, совместные разработки авиационной техники, продвижение украинских высокоточных вооружений, совместные проекты в области средств связи и т.д., — отметил Букин.

По его словам, предприятия, входящие в состав «Укроборонпром», активно сотрудничают с индийской стороной на рынке вооружения и военной техники.

— В течение 2017 года только компанией «Спецтехноэкспорт» подписано новых контрактов на общую сумму более 35 миллионов долларов. В целом ежегодно СТЭ в среднем поставляет в Индию продукции на 65 миллионов, — отметил Букин.

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