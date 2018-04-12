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Гордон: Политикам надо честно сказать: "Уважаемые украинцы, ни в ЕС, ни в НАТО нас не ждут"
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12.04.2018 08:03
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Вступление в НАТО было бы счастьем для Киева, но ни в Альянсе, ни в
Европейском союзе Украину пока не ждут, и украинским политикам надо
откровенно говорить об этом гражданам, считает журналист,
основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. |
Гордон: Дай бог, чтобы мы в ЕС через 20 лет оказались Фото:
Gordonua.com "Это было бы счастьем для Украины – вступление в
НАТО. Единственное – наши политики врут (практически все без
исключения), когда говорят, что мы скоро станем членом НАТО, членом
ЕС. Мы на Майдан выходили для того, чтобы Украина стала членом ЕС,
мы возмутились [президентом Виктором] Януковичем, который сначала
поманил нас этим калачом – ЕС, а потом сказал, что мы туда не
идем... Прошло четыре года, нас в ЕС и не думают принимать,
следовательно политикам надо честно сказать: "Уважаемые
украинцы, ни в ЕС, ни в НАТО нас не ждут", – считает
журналист.Он отметил, что эту информацию ему подтверждают
иностранные дипломаты. "Европейские руководители и послы
европейских стран мне прямо говорят: "Ни в ЕС, ни в НАТО Украину не
ждут". И надо честно об этом сказать. А не: "Да мы скоро там
будем..." Дай бог, чтобы мы там через 20 лет оказались. Если к тому
времени это вообще будет актуально. Кто сегодня может сказать, что
Европа сохранится в виде объединенного союза? Да никто. Я вообще
считаю, что ЕС постигнет судьба СССР. НАТО, конечно, для Украины
сегодня было бы здорово, но, к сожалению..." – отметил
журналист.ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube В конце 2013
года – начале 2014 года в Украине прошли массовые протесты,
которые получили название Евромайдан, а позже – Революция
достоинства. Их вызвало решение Кабинета Министров
Украины о приостановке евроинтеграционных процессов. Уже после
смены власти в Украине в 2014 году Киев подписал
с Евросоюзом Соглашение об ассоциации, с июня 2017
года между Украиной и странами Европейского союза действует
безвизовый режим. Сотрудничество с НАТО Украина
активизировала в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и
вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная
Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины
от политики "внеблоковости". В соответствии с новой Военной
доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества
с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных
сил Украины с армиями стран – членов НАТО является
приоритетной задачей.Согласно данным соцопроса, проведенного
четырьмя украинскими социологическими компаниями в октябре–ноябре
2017 года, 56,2% украинцев поддерживают вступление страны в
ЕС и 43,2% – в НАТО. В январе 2018 года
президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство в ЕС, как и
вступление в НАТО, остается стра
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