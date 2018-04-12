Вступление в НАТО было бы счастьем для Киева, но ни в Альянсе, ни в Европейском союзе Украину пока не ждут, и украинским политикам надо откровенно говорить об этом гражданам, считает журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. | Гордон: Дай бог, чтобы мы в ЕС через 20 лет оказались Фото: Gordonua.com "Это было бы счастьем для Украины – вступление в НАТО. Единственное – наши политики врут (практически все без исключения), когда говорят, что мы скоро станем членом НАТО, членом ЕС. Мы на Майдан выходили для того, чтобы Украина стала членом ЕС, мы возмутились [президентом Виктором] Януковичем, который сначала поманил нас этим калачом – ЕС, а потом сказал, что мы туда не идем... Прошло четыре года, нас в ЕС и не думают принимать, следовательно политикам надо честно сказать: "Уважаемые украинцы, ни в ЕС, ни в НАТО нас не ждут", – считает журналист.Он отметил, что эту информацию ему подтверждают иностранные дипломаты. "Европейские руководители и послы европейских стран мне прямо говорят: "Ни в ЕС, ни в НАТО Украину не ждут". И надо честно об этом сказать. А не: "Да мы скоро там будем..." Дай бог, чтобы мы там через 20 лет оказались. Если к тому времени это вообще будет актуально. Кто сегодня может сказать, что Европа сохранится в виде объединенного союза? Да никто. Я вообще считаю, что ЕС постигнет судьба СССР. НАТО, конечно, для Украины сегодня было бы здорово, но, к сожалению..." – отметил журналист.ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube В конце 2013 года – начале 2014 года в Украине прошли массовые протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Их вызвало решение Кабинета Министров Украины о приостановке евроинтеграционных процессов. Уже после смены власти в Украине в 2014 году Киев подписал с Евросоюзом Соглашение об ассоциации, с июня 2017 года между Украиной и странами Европейского союза действует безвизовый режим. Сотрудничество с НАТО Украина активизировала в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с новой Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.Согласно данным соцопроса, проведенного четырьмя украинскими социологическими компаниями в октябре–ноябре 2017 года, 56,2% украинцев поддерживают вступление страны в ЕС и 43,2% – в НАТО. В январе 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство в ЕС, как и вступление в НАТО, остается стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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