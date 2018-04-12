Коллекция наручных часов, задекларированная народным депутатом от РПЛ Сергея Pибaлки, по самым скромным подсчетам стоит примерно 5,2 млн грн. Об этом пишет издание "Знай.юа", передает

С.Pибaлкa внес в свою декларацию о доходах за 2017 год такие часы: Hublot, Audemars Piguet (2 шт.), Bovet, Breguet, Rolex, Urwerk, MB&F и Jaeger-LeCoultre Atmos.

Поскольку политик не указал в декларации их стоимость, журналисты подсчитали ориентировочную цену всей его коллекции часов на основе информации из открытых источников (сайтов магазинов).

Так, по данным издания, часы Hublot стоят от 7 тыс. долл. США, часы Audemars Piguet - от 18 тыс. долл. США, Bovet - от 12 тыс. долл. США, Breguet - от 9,5 тыс., Rolex - от 8 тыс. долл. США, Urwerk - от 55 тыс. долл., MB&F - от 60 тыс. долл., Jaeger-LeCoultre Atmos - от 7 тыс. долл.

"Таким образом, общая стоимость коллекции часов нардепа Сергея Рыбалки по самым скромным подсчетам, без учета возможных эксклюзивных моделей, составляет около 200 тыс. долларов США, или более 5,2 млн грн", - говорится в публикации.

Также нардеп задекларировал запонки Magerit (2 пары) и Officine Panerai.

Кроме того, журналисты выяснили, что с 2015 года ежегодно нардеп указывал в своей декларации женские серьги Van Cleef стоимостью почти 200 тыс. грн.

"В прошлом году депутат задекларировал данные серьги 100% как собственность своей сожительницы - Анастасии Байбородиной", - отметили СМИ.

Напомним, депутат С.Рыбалка арендует Mercedes-Benz у компании, которая имела общие оффшоры с его же бизнесом.

Добавим, что сожительница С.Рыбалки А.Байбородина задекларировала сразу два авто - PORSCHE PANAMERA 2017 года и MERCEDES-BENZ S600L 2001 года.

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