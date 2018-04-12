Погода, Новости, загрузка...
Зірка "Голосу країни-4" влаштував день народження у Лондоні (ФОТО)
12.04.2018 08:07
20_a793be45-972f-4da3-8781-111ad35d4625.jpg (31.37 Kb)

Відомий виконавець Ігор Грохоцький, популярність якому приніс четвертий сезон "Голосу країни", відсвяткував день народження в Лондоні.

Ще кілька місяців тому в мережі з'явився допис Олі Фреймут, яка заявила, що про Ігора всі невиправдано забули, а тішаться лише Олегом Винником, втім, не варто говорити, що кар'єра Грохоцького пішла під уклін - він в Британії поєднав корисне з приємним - поїха на гастролі.

Співак поділився в мережі світлинами, а також розповів, що відбув перший концерт і очікує ще три у лондонському клубі.

2812_2.jpg (88.22 Kb)7196_3.jpg (101.97 Kb)8080_1.jpg (78.59 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить