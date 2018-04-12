|Зірка "Голосу країни-4" влаштував день народження у Лондоні (ФОТО)
|12.04.2018 08:07
|
Відомий виконавець Ігор Грохоцький, популярність якому приніс четвертий сезон "Голосу країни", відсвяткував день народження в Лондоні.
Ще кілька місяців тому в мережі з'явився допис Олі Фреймут, яка заявила, що про Ігора всі невиправдано забули, а тішаться лише Олегом Винником, втім, не варто говорити, що кар'єра Грохоцького пішла під уклін - він в Британії поєднав корисне з приємним - поїха на гастролі.
Співак поділився в мережі світлинами, а також розповів, що відбув перший концерт і очікує ще три у лондонському клубі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями