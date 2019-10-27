Усі ми пам'ятаємо хіт "Ти - найкраща", який співала практично вся Україна 7 років тому. Схоже Alyosha & Vlad Darwin вирішили повторити цей трюк - і разом записали новий сингл "Пірнай".







Творчий тандем приготував для своїх прихильників справжню музичну сповідь.



"Любов - це не швидкоплинна пристрасть, а довгий і тернистий шлях, на якому партнерам все ж важливо навчитися захоплюватися один одним навіть у найскрутніші моменти. Я дуже задоволений результатом студійної роботи. Alyosha не просто талановито передала сенс композиції, але і збагатила її фарбами власних переживань. Її майстерний вокал надихав усю команду", - сказав Vlad Darwin.



Виконавиця постане перед глядачами в ніжному і витонченому образі Музи. Своєю чергою автор і композитор Vlad Darwin з’являється у кадрі серед просторої фантастичної зали за роялем.



"йомки були дуже цікавими: локація, історія, образ і авжеж магія, яка вийшла в результаті. Я дуже задоволена тим, як гармонійно поєдналися пісня і відео! Маю надію, що кліп сподобається усім, хто його побачить. Тому що з найпершого звуку в пісні, з найпершого кадру у відео, помітно результат кропіткої праці великої команди. Дякую Владу за те, що об'єднує в одній справі багатьох професіоналів заради справжньої музики, яка нікого не залишить байдужим до всього, що властиво переживати людині", - сказала Alyosha.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



відео культура шоубиз и культура alyosha дуже darwin яка найпершого Теги: фішки