Мобильные операторы будут помогать Минэкономразвития осуществлять мониторинг туристической активности в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, передает

"Минэкономразвития будет осуществлять мониторинг туристической активности с помощью данных операторов мобильной связи. Соответствующий меморандум о сотрудничеству 26 декабря подписал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив ", - говорится в сообщении.

Следовательно, основные мобильные операторы Украины "Киевстар", "Vodafone Украины" и Lifecell предоставлять Минэкономразвития оперативные статистические наблюдения по динамике туристических потоков по территории Украины.

По мнению заместителя министра экономического развития Михаила Титарчука, такие статистические данные позволят более качественно и оперативно следить за состоянием дел в сфере туризма в Украине, а также выстраивать более действенные стратегии ее развития.

Меморандум предусматривает предоставление Минэкономразвития статистических данных по:

• количества внутренних туристов, абонентов мобильной связи, которые находились более суток вне соответствующей области/места регистрации (с разбивкой по областям Украины)

• количества въездных туристов, иностранных абонентов мобильной связи в роуминге, находившиеся более суток (с разбивкой по странам, из которых въехали и областях Украины, в которых въехали)

• количества граждан Украины, абонентов мобильной связи, выехавших из соответствующей области за границу (с разбивкой по странам);

• средней продолжительности пребывания туристов в области/месте (туродней).

Статистическая информация будет исключительно в сводном обезличенном виде с периодичностью 1 раз в квартал.

Напомним, Украина оказалась в топ-10 самых опасных стран мира согласно отчету о конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма Всемирного экономического форума.

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