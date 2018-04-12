Секретарь СНБО напомнил, что феврале–марте 2014 года ВСУ не имели возможности противостоять силам оккупанта, а потому если бы военные действия начались в Крыму, российская армия могла бы ввести войска в материковую Украину. Такое мнение Александр Турчинов высказал в интервью изданию «ГОРДОН».

Он напомнил, что Иловайский котел случился через полгода после того, как украинская армия «научилась уничтожать врага», информирует svodka.net.

«Туда русские кинули против нас на порядок меньше своих войск, чем было у них в Крыму, только несколько батальонно-тактических групп. И вы знаете, чем это закончилось, русские не убежали, а замкнули котел. А в Крыму, в отличие от Иловайска, отступать-то практически было некуда, там полностью изолированная территория. Поэтому я убежден, что мог быть совсем другой сценарий – трагичный для страны, который бы закончился не только потерей солдат и офицеров, не предавших Украину, а введением войск в континентальную Украину», – подчеркнул Турчинов.

По его мнению, это могло закончиться потерей независимости или утратой как минимум всей восточной и южной части страны, «которая в тот момент была охвачена сепаратистскими мятежами, организованными российскими спецслужбами».

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