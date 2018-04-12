Они должны уплатить штрафы за распространение на территории Украины литературы, ввезенной из России.

В сообщении ведомства говорится, что предприниматели ввезли в Украину книги с территории России, на которые не были получены разрешительные документы. Госкомтелерадио изъял данную литературу и оштрафовал предпринимателей на 37 230 грн.

Под штрафные санкции попали предприниматели, которые вели свою деятельность на книжном рынке Петровка без разрешительных документов на предлагаемую покупателям литературу.

Госкомтелерадио наложил штрафы на основании статьи 28-1 Закона Украины «Об издательском деле».

Напомним, что в Украине действует с 1 января 2017 года Закон Украины «О внесении изменений в некоторые Законы Украины, которые касаются ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания». В соответствии с этим документом книги из России или с оккупированных территорий могут распространятся в Украине только при наличии соответствующего разрешения, но исключением являются бестселлеры.

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