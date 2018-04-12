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Мэй готовит Британию к наступлению на режим Асада - The Times
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12.04.2018 08:11
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Советники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по вопросам
национальной безопасности предоставили ей новые доказательства
причастности войск президента Сирии Башара Асада к химической атаке
в сирийской Думе, пишет The Times. Мэй проведет экстренное
заседание правительства Фото: ЕРА По данным издания, советники Мэй
по вопросам национальной безопасности предоставили ей новые
доказательства причастности войск Асада к химической атаке в
сирийской Думе.Источник газеты сообщил, что самолеты на британской
базе Акротири на Кипре приведены в боевую готовность и выведены на
взлетно-посадочные полосы. На базе находятся восемь
истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, оснащенные
крылатыми ракетами.Решение об атаке должен утвердить Кабинет
министров Соединенного Королевства, а затем проголосовать
парламент.Мэй уже назначила экстренное заседание правительства на
12 апреля.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили,
что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим
веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате
химатаки погибло от 70 до 100 человек.9 апреля глава Белого дома
предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших
24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По
данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам
Сирии прибыл американский эсминец USS Donald
Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через
несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10
апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные
удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального
Дамаска не коснутся.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило,
что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация
войск и элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании
удара США.
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