Советники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по вопросам национальной безопасности предоставили ей новые доказательства причастности войск президента Сирии Башара Асада к химической атаке в сирийской Думе, пишет The Times. Мэй проведет экстренное заседание правительства Фото: ЕРА По данным издания, советники Мэй по вопросам национальной безопасности предоставили ей новые доказательства причастности войск Асада к химической атаке в сирийской Думе.Источник газеты сообщил, что самолеты на британской базе Акротири на Кипре приведены в боевую готовность и выведены на взлетно-посадочные полосы. На базе находятся восемь истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, оснащенные крылатыми ракетами.Решение об атаке должен утвердить Кабинет министров Соединенного Королевства, а затем проголосовать парламент.Мэй уже назначила экстренное заседание правительства на 12 апреля.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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