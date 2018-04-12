21 апреля Nikolskaya Gallery открывает выставку Константина Слепухина «Национальная идея» Nikolskaya Gallery открывает персональную выставку «Национальная идея» – Константина Слепухина."Национальная идея" - вопрос гражданской сознательности, рефлексии на политические события. Автор исследует возможность существования ­­­­­­национальной идеи в условиях капитализма и рыночной экономики, когда каждый думает только о своем успехе, склоняясь к индивидуализму. Столь яркая колористика его работ должна создавать для зрителя некомфортные условия и заставить выйти из «визуальной зоны мнимого комфорта» тем самым подтверждая, что действительно пришло время задуматься о настоящем и будущем своей страны. Глядя на представленные произведения, зритель может мысленно и не только включиться в активное участие в историческом процессе. Задача художника - обратить внимание, что здесь и сейчас происходит то, что влияет на наше будущее в нашей стране, следовательно нельзя быть глухим индивидуалистом, плыть по течению, руководствуясь поговоркой "после нас - хотя потоп"…Основная тема работ – медведь – главный герой и тотем. Он пересекает красной линией представленные произведения; для художника это символ русского человека, русской ментальности - символ, который может считать любой человек в любом регионе страны, независимо от его вовлеченности в контекст современного искусства. Константин хочет заставить зрителя задуматься о национальной идее не просто как зрителя в музее, а как активного гражданина нашей страны.В экспозицию выставки вошло 11 произведений. По технике исполнения картины Константина Слепухина больше только напоминают граффити. На большей части которых очень много деталей, которые можно заметить и рассмотреть, находясь на близком расстоянии от работы: художник хочет, чтобы картины взаимодействовали со зрителем, заставляя его перемещаться в пространстве и менять угол зрения.О ВЫСТАВКЕ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ»: Открытие выставки – 21 апреля 2018, в 19.00Период работы выставки – с 21 апреля по 21 мая 2018 годаАдрес выставки – Москва, ул. Нижняя Красносельская д. 35, корп. 7, 107, NIKOLSKAYA GALLERY, апарт-комплекс TriBeCa APARTMENTSРегистрация посетителей на открытие выставки «Национальная идея» будет проходить предварительно по телефону: +7 985 774 29 36. Все остальные дни выставка будет работать в режиме свободного посещения с 16.00 до 20.00. Выходной – понедельник.ХУДОЖНИККонстантин Слепухин в 1992 году окончил художественную школу. В 1997 году окончил Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени В.М. Васнецова (АХПК), по специальности художественная керамика. С 1998 года основным направлением творческого движения становятся живопись и графика. Участник многочисленных выставок, начиная с 1997 года. Был представлен как Мальмё, Швеция, Сингапур, Гонг-Конг, Германия и другие страны. Работы представлены в частных коллекциях как в России и за рубежом.КУРАТОРЫИрина НикольскаяПАРТНЕРЫSTONE HEDGE группа компаний, специализирующаяся на девелопменте и управлении жилой и коммерческой недвижимостью в Москве. Более чем за 10 лет работы STONE HEDGE прошел путь от инвестиционного фонда до девелоперской компании полного цикла.С 2011 года STONE HEDGE строит концептуальные объекты в сегментах бизнес и премиум. Флагманские проекты группы – дизайнерский бизнес-центр NEO GEO, комплекс апартаментов Art Residence на «Белорусской» и апарт-квартал TriBeCa APARTMENTS на «Бауманской». Всего в портфеле компании 9 реализованных проектов общей площадью более 280 тыс.кв.м. Проекты STONE HEDGE удостоены международных и российских отраслевых премий. Также одним из важнейших профилей компании является продажа готового арендного бизнеса.http://stonehedge.ru/О NIKOLSKAYA GALLERY:Галерея, специализирующаяся на русском искусстве XXI в. Проект адресован коллекционерам и профессиональным участникам рынка, в первую очередь инвесторам, аналитикам, художникам и ценителям прекрасного. В галерее представлены полотна таких направлений изобразительного искусства, как пейзаж, натюрморт, портрет, стиль ню, антиквариат, коллекционные редкие полотна советского реализма и индустриального пейзажа, современное искусство. NIKOLSKAYA GALLERY начала свою деятельность в 2016 году. Миссия галереи – популяризация российского искусства как в России, так и других странах мира.http://nikolskayagallery.com Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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