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21 апреля Nikolskaya Gallery открывает выставку Константина Слепухина «Национальная идея»
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12.04.2018 08:13
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21 апреля Nikolskaya Gallery открывает выставку Константина
Слепухина «Национальная идея» Nikolskaya Gallery открывает
персональную выставку «Национальная идея» – Константина
Слепухина."Национальная идея" - вопрос гражданской сознательности,
рефлексии на политические события. Автор исследует возможность
существования национальной идеи в условиях капитализма
и рыночной экономики, когда каждый думает только о своем успехе,
склоняясь к индивидуализму. Столь яркая колористика его работ
должна создавать для зрителя некомфортные условия и заставить выйти
из «визуальной зоны мнимого комфорта» тем самым подтверждая, что
действительно пришло время задуматься о настоящем и будущем своей
страны. Глядя на представленные произведения, зритель может
мысленно и не только включиться в активное участие в историческом
процессе. Задача художника - обратить внимание, что здесь и
сейчас происходит то, что влияет на наше будущее в нашей стране,
следовательно нельзя быть глухим индивидуалистом, плыть по течению,
руководствуясь поговоркой "после нас - хотя потоп"…Основная тема
работ – медведь – главный герой и тотем. Он пересекает красной
линией представленные произведения; для художника это символ
русского человека, русской ментальности - символ, который может
считать любой человек в любом регионе страны, независимо от его
вовлеченности в контекст современного искусства. Константин хочет
заставить зрителя задуматься о национальной идее не просто как
зрителя в музее, а как активного гражданина нашей страны.В
экспозицию выставки вошло 11 произведений. По технике исполнения
картины Константина Слепухина больше только напоминают граффити. На
большей части которых очень много деталей, которые можно заметить и
рассмотреть, находясь на близком расстоянии от работы: художник
хочет, чтобы картины взаимодействовали со зрителем, заставляя его
перемещаться в пространстве и менять угол зрения.О ВЫСТАВКЕ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ»: Открытие выставки – 21 апреля 2018,
в 19.00Период работы выставки – с 21 апреля по 21 мая 2018
годаАдрес выставки – Москва, ул. Нижняя Красносельская д. 35, корп.
7, 107, NIKOLSKAYA GALLERY, апарт-комплекс TriBeCa
APARTMENTSРегистрация посетителей на открытие выставки
«Национальная идея» будет проходить предварительно по телефону: +7
985 774 29 36. Все остальные дни выставка будет работать в режиме
свободного посещения с 16.00 до 20.00. Выходной –
понедельник.ХУДОЖНИККонстантин Слепухин в 1992 году окончил
художественную школу. В 1997 году окончил Абрамцевский
художественно-промышленный колледж имени В.М. Васнецова
(АХПК), по специальности художественная керамика. С 1998 года
основным направлением творческого движения становятся живопись и
графика. Участник многочисленных выставок, начиная с 1997 года. Был
представлен как Мальмё, Швеция, Сингапур, Гонг-Конг, Германия и
другие страны. Работы представлены в частных коллекциях как в
России и за рубежом.КУРАТОРЫИрина НикольскаяПАРТНЕРЫSTONE HEDGE
группа компаний, специализирующаяся на девелопменте и управлении
жилой и коммерческой недвижимостью в Москве. Более чем за 10 лет
работы STONE HEDGE прошел путь от инвестиционного фонда до
девелоперской компании полного цикла.С 2011 года STONE HEDGE строит
концептуальные объекты в сегментах бизнес и премиум. Флагманские
проекты группы – дизайнерский бизнес-центр NEO GEO, комплекс
апартаментов Art Residence на «Белорусской» и апарт-квартал TriBeCa
APARTMENTS на «Бауманской». Всего в портфеле компании 9
реализованных проектов общей площадью более 280 тыс.кв.м. Проекты
STONE HEDGE удостоены международных и российских отраслевых премий.
Также одним из важнейших профилей компании является продажа
готового арендного бизнеса.http://stonehedge.ru/О NIKOLSKAYA
GALLERY:Галерея, специализирующаяся на русском искусстве XXI в.
Проект адресован коллекционерам и профессиональным участникам
рынка, в первую очередь инвесторам, аналитикам, художникам и
ценителям прекрасного. В галерее представлены полотна таких
направлений изобразительного искусства, как пейзаж, натюрморт,
портрет, стиль ню, антиквариат, коллекционные редкие полотна
советского реализма и индустриального пейзажа, современное
искусство. NIKOLSKAYA GALLERY начала свою деятельность в 2016 году.
Миссия галереи – популяризация российского искусства как в России,
так и других странах мира.http://nikolskayagallery.com
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