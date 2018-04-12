Губернатор Закарпатской области, прежний глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль заявил, что на Закарпатье нет сепаратизма.

По его словам, регион является многонациональным, информирует svodka.net.

«Сепаратистских настроений на Закарпатье нет. Это однозначно. И это вам подтвердит любой», — отметил собеседник.

По его словам, «такие слухи — это часть информационной атаки, которую пытались осуществить на Закарпатье, когда хотели создать представление, что в этой области живут одни сепаратисты, контрабандисты, владельцы частного границы и супер-контрабантист Аттила (Аттила Горват — Ред.)».

«Именно такой «собирательний» образ Закарпатья пытаются создать. Но — здесь нет сепаратизма. Люди здесь не хотят ничего такого — ни венгры, ни румыны, ни словаки, ни кто-либо другой. И, наоборот, жители Закарпатья очень болезненно воспринимают те ярлыки, которые на них пытаются навешивать», — подчеркнул губернатор.

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