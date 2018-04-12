Премьер-министр подвел итоги экономической политики кабмина и своих достижений

Сергей Аксенов

Материал комментируют: Вера Ганзя

На фото: премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков (слева направо) перед выступлением с отчетом о деятельности правительства за 2017 год в Госдуме РФ (Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС)

Время Дмитрия Медведева на посту главы правительства России подходит к концу. Сегодня в своем выступлении перед депутатами Госдумы он подвел итоги работы возглавляемого им кабинета министров. Солист и слушатели оценили их по-разному.

Премьер-министр сразу отметил, что этот его отчет последний, так как после инаугурации избранного президента Владимира Путина, которая назначена на 7 мая, правительство уйдет в отставку. Горевать не станем — результаты работы кабинета министров, особенно его экономического блока, блестящими не назовешь.

Медведев признал, что бедность остается острейшей российской проблемой и победить ее за минувшие шесть лет его премьерства так и не удалось. Среди мер, которые удалось предпринять, премьер назвал недавнее повышение МРОТ до прожиточного минимума — 11 тысяч рублей.

Глава правительства указал, что в бюджете сейчас нет денег на повышение этого показателя. Однако меры, которые могли бы исправить положение, в частности введение прогрессивной шкалы налогообложения, он раскритиковал, заявив, что действующая ранее в РФ прогрессивная шкала приводила к росту теневого сектора и сложностям администрирования.

По его словам, опыт Запада показывает, что прогрессивная шкала сильнее только повышает фискальную нагрузку не на богатых, а на средний класс. Кроме того, придется вернуться к практике налоговых деклараций, считает он. В любом случае решение об этом будет принимать новый состав правительства.

Напомним, что в годы премьерства Медведева парламентской оппозицией, в первую очередь КПРФ, часто вносились законопроекты об изменении шкалы НДФЛ, которые должны были принести бюджету дополнительные доходы. Однако, они постоянно отклонялись парламентским большинством «Единой России», главой которой также является премьер.

Неудивительно, что располагая настолько скудными средствами, правительство задумалось о повышении пенсионного возраста. Ведь существующая страховая пенсионная система давно не справляется с нагрузкой и требует регулярных трансфертов из федерального бюджета. Медведев заявил, что пришло время задуматься о повышении пенсионного возраста.

Очевидно, идея Минфина о пенсионной самостоятельности россиян, о чем на днях в очередной раз заявил Силуанов, окончательно охватила правительство. И, вероятно, не только пенсионной — министрам-капиталистам из экономического блока по сердцу те, кто не утруждает государство своим существованием. Например, сами несут бремя ипотеки.

Так делает уже треть семей, похвастал Медведев в сегодняшнем выступлении. То есть две трети семей в стране в принципе не могут приобрести себе жилье! Ведь в бюджете средств на массовое жилищное строительство не предусмотрено.

Причем повышать доходы бюджета через развитие отечественного производства Медведев тоже боится. Среди долгосрочных задач кабмина он назвал «разумное замещение промышленного импорта на конкурентоспособную российскую продукцию». Кажется, глава правительства сам не верит в силы своей страны.

«Речь не идет о тотальном вытеснении только импорта, а только о тех позициях и секторах, где эта зависимость приобрела критический характер, а таких, к сожалению, достаточно», — осторожно заявил премьер. И это при том, что защита, например, отечественного АПК подняла его результативность до небес — доходы от экспорта зерна превысили поступления от торговли оружием. Премьеру пришлось отметить это.

Вот только заслуги правительства в этом нет никакой. Принятые протекционистские меры были только лишь ответом на внешнее давление, американские и европейские санкции, а не инициативой российских министров. Не случись в 2014 году внешнеполитического кризиса и страна по-прежнему меняла бы нефть на продовольствие.

Именно внешними обстоятельствами предпочел объяснить Медведев имеющиеся сейчас в экономике страны проблемы. «Это и мировой финансовый кризис, и обвал сырьевых рынков, и санкции, закрытие финансовых и технологических рынков», — перечислил он их депутатам.

Впрочем, глава правительства не постеснялся использовать политический кризис себе на пользу, похвалившись покорением новых вершин, одной из которых стало возвращение Крыма и Севастополя в состав России. Он также вспомнил олимпийский Сочи, почти возведенный мост через Керченский пролив, самолет МС-21, модернизацию БАМа и Транссиба и т. п.

Высокой самооценки премьеру не занимать. А вот россияне оценивают результаты его работы гораздо скромнее. По данным ВЦИОМ, в апреле текущего года с доверием к Медведеву относились только 9,9% респондентов. С таким отношением народа рассчитывать на продолжение карьеры в правительстве вряд ли стоит.

Тем не менее, по данным Ura.ru, после инаугурации Путина Медведев может сохранить за собой пост главы кабинета министров и лидера «Единой России».

О своем впечатлении от выступления премьер-министра рассказала депутат фракции КПРФ, член комитета ГД РФ по бюджету и налогам Вера Ганзя.

— Послушав Медведева, я поняла, что в России сегодня существуют два параллельных государства. Одно — реальное, с реальным состоянием дел, то есть с падающей экономикой, растущими налогами, увеличением количества низкооплачиваемых, обездоленных и нищих людей, провалами в здравоохранении, проблемами со строительством дорог и домов и т. д. Другое государство, параллельный мир — это государство, где растут рейтинги, а Россия в них рядом с Японией.

Меня просто убило выражение Медведева, что Россия превратилась в великую аграрную державу. Какая великая аграрная держава, когда мы на ладан дышим?! У нас в Сибири, например, непроданное зерно стало причиной банкротства десятков предприятий. Людям некуда девать зерно. Государство не помогло аграриям ни зерновой интервенцией, ничем. У нас там просто катастрофа. Я сейчас поеду туда и видимо увижу на полях гниющее зерно. Это возмутительно!

Поэтому нельзя говорить, что мы добились серьезных успехов. Причем я не оспариваю того, что сделано хорошо. Такого тоже немало. Тем более в таких сложных условиях, когда вводятся санкции, когда нас толкают к гонке вооружений. Но ничего практически не сказать об имеющихся проблемах, — это значит, что выводы о реальном состоянии дел сделаны неправильные. А от этих выводов будет зависеть дальнейшая стратегия развития страны. Я все-таки хотела услышать, что нужно будет сделать.

К сожалению, все наши, депутатов, рекомендации уходят в пустоту. Все выступления лидеров фракций… Они выступают каждый год. Их не слушают! Правительство избрало свою линию, надев «розовые очки». Поэтому я с этим отчетом не согласна.

— Как по-вашему, хочет Медведев вернуться в правительство уже при новом сроке президента?

— Это будет самым бессовестным его желанием и действием. Потому что то, что видит Медведев и то, что видим мы в стране, и народ российский, — это разные вещи. Оставлять то же самое правительство с теми же подходами и теми же «розовыми очками» — это нелепость. Абсурд! Но у меня есть опасение, что 76 процентов, полученные на выборах, закроют глаза нашему президенту.