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Экс-супруга обвинила Шовковского в воровстве
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12.04.2018 08:19
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Бывшая жена экс-вратаря киевского "Динамо" Александра Шовковского,
дизайнер Ольга Аленова заявила, что он в 2016 году намеревался
выгнать из дому ее мать. Аленова о Шовковском: После его
визита из дома пропали ценные вещи и документы Фото: Olga Alonova /
Facebook Об этом она написала в письме, которое прислала программе
ТСН.Аленова заявила, что Шовковский не в первый раз приезжает на
территорию ее домовладения вместе со своей
сожительницей."Шовковский ранее проживал в этом доме и знает, как
проникнуть на территорию. Так, в 2016 году он с четырьмя
неизвестными мужчинами проник в дом и сказал моей матери: "Убирайся
отсюда, а то мы тебя вынесем!". После его визита из дома пропали
ценные вещи и документы. Также угнал автомобиль Range Rover
Discovery 2015. Стоит сказать, именно этот автомобиль он приобрел
для дочери во исполнение договора о расходах на содержание ребенка,
однако сам же его и забрал", – заявила бывшая жена
футболиста.Аленова отметила, что камней в Шовковского ее мать не
бросала."Это была земля из вазонов. Никакого огнестрельного оружия
в доме нет. Зная то, что сожительница увлекается оружием и является
вместе с Шовковским совладелицей тира, мама сделала несколько
предупредительных выстрелов в воздух, дабы ее прогнать. На видео,
которое Шовковский обнародовал, видно, что в него она не целилась и
не стреляла", – заявила она.Также дизайнер заявила, что не
запрещает бывшему мужу видеть дочь."Я как мать никоим образом не
препятствую общению между дочерью и ее отцом. Судебными решениями
закреплено, что дочь проживает со мной, а отец имеет право с ней
видеться. В то же время в большинстве случаев отец не приезжает за
дочерью, а занимается собственными делами", – отметила она.По
заявлению экс-вратаря киевского "Динамо" Александра Шовковского,
его бывшая теща, Любовь Аленова, трижды выстрелила в него из
пистолета.Шовковский официально развелся с Ольгой Аленовой в
октябре 2015 года. Бывшая жена футболиста заявляла, что
отец продолжал общаться с дочерью, после того как пара уже
разошлась.
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