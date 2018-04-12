Бывшая жена экс-вратаря киевского "Динамо" Александра Шовковского, дизайнер Ольга Аленова заявила, что он в 2016 году намеревался выгнать из дому ее мать. Аленова о Шовковском: После его визита из дома пропали ценные вещи и документы Фото: Olga Alonova / Facebook Об этом она написала в письме, которое прислала программе ТСН.Аленова заявила, что Шовковский не в первый раз приезжает на территорию ее домовладения вместе со своей сожительницей."Шовковский ранее проживал в этом доме и знает, как проникнуть на территорию. Так, в 2016 году он с четырьмя неизвестными мужчинами проник в дом и сказал моей матери: "Убирайся отсюда, а то мы тебя вынесем!". После его визита из дома пропали ценные вещи и документы. Также угнал автомобиль Range Rover Discovery 2015. Стоит сказать, именно этот автомобиль он приобрел для дочери во исполнение договора о расходах на содержание ребенка, однако сам же его и забрал", – заявила бывшая жена футболиста.Аленова отметила, что камней в Шовковского ее мать не бросала."Это была земля из вазонов. Никакого огнестрельного оружия в доме нет. Зная то, что сожительница увлекается оружием и является вместе с Шовковским совладелицей тира, мама сделала несколько предупредительных выстрелов в воздух, дабы ее прогнать. На видео, которое Шовковский обнародовал, видно, что в него она не целилась и не стреляла", – заявила она.Также дизайнер заявила, что не запрещает бывшему мужу видеть дочь."Я как мать никоим образом не препятствую общению между дочерью и ее отцом. Судебными решениями закреплено, что дочь проживает со мной, а отец имеет право с ней видеться. В то же время в большинстве случаев отец не приезжает за дочерью, а занимается собственными делами", – отметила она.По заявлению экс-вратаря киевского "Динамо" Александра Шовковского, его бывшая теща, Любовь Аленова, трижды выстрелила в него из пистолета.Шовковский официально развелся с Ольгой Аленовой в октябре 2015 года. Бывшая жена футболиста заявляла, что отец продолжал общаться с дочерью, после того как пара уже разошлась. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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