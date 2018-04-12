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Когда будет реализован военный сценарий освобождения Донбасса
12.04.2018 08:21

На определенном этапе после того, как Украина нарастит военную сила, а Запад поймет, что политико-дипломатические шаги бесперспективны и почувствует окончательную угрозу со стороны путинского режима, будет возможным военный сценарий освобождения оккупированной территории Донбасса.

 

Когда будет реализован военный сценарий освобождения Донбасса

Об этом "Апострофу" заявил знаток по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, варианты возвращения Донбасса Украине давно обсуждаются как в экспертной среде, так и в украинском и международном политикуме.

"Бесспорно, у Путина (президента Российской Федерации Владимира Путина, - ред.) есть желание "впарить" Украине этот гнилой сегмент для того, чтобы дальше разлагать нас и тормозить наше движение в евроатлантическом направлении.

Но позиция украинской стороны является очень четкой и понятной не только украинскому, но и мировому сообществу", - отметил Богдан.

Так, сначала должны быть решены вопросы безопасности по Минским договоренностям.

Второй элемент - введение миротворческой миссии ООН с соответствующим мандатом, которая разоружит боевиков, установит контроль на неконтролируемых участках российско-украинской границы и обеспечит условия для того, чтобы постепенно перейти к политическому урегулированию на временно оккупированных территориях Донбасса.

"По крайней мере, если речь идет о политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Донбассе, то мандат миротворческой миссии является ключевым сегментом в таком сценарии событий", - отметил Богдан.

Он уточнил, что в перспективе возможны военные акции, направленные на то, чтобы дожать Путина и чтобы он согласился на урегулирование ситуации на Донбассе.

"И я считаю, что для этого есть определенные предпосылки, поскольку персональные и секторальные санкции больно бьют по самолюбию

Путина и его окружению, а главное, по экономике РФ и морально-психологическому состоянию российского общества.

Как бы оно ни было зазомбировано национал-шовинистической идеологией "русского мира", но холодильник сейчас начинает играть более приоритетную роль, чем телевизор, в России", - подытожил знаток.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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