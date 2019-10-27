|На честь Грети Тунберг назвали новый вид жука
|27.10.2019 08:50
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Об этом сообщает ВВС.
Ученый Майкл Дарби говорит, что таким образом решил отметить замечательный вклад Греты в борьбу за сохранение окружающей среды.
Майкл Дарби на протяжении длительного времени занимается исследованием и описанием группы насекомых семейства Ptiliidae.
Ученый обнаружил новый вид насекомых, когда изучал образцы почвы из Кении, которые еще с 1960-х хранятся в Музее естествознания в Лондоне.
Одна из главных характеристик жука, названного в честь Греты Тунберг, - его миниатюрные размеры: длина насекомого не превышает 1 миллиметра.
Грета Тунберг - 16-летняя шведская екоактивистка, которая получила слава в течение последнего года.
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